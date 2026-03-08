松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、3月11日午後3時から、「角煮かつ定食」を発売する。「角煮かつ定食」今回とんかつ専門店「松のや」から、満を持して登場するのは、日本の家庭料理「豚の角煮」を贅沢に「かつ」に仕立てた一品。豚肉の「とろけるような柔らかさ」はそのままに、松のや特製のパン粉をまぶしてカラッと揚げた。一口食べれば、衣のサクッとした軽快な音に、口の中でお肉がほろほろとほどけていく新