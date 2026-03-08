任天堂の人気ゲーム「スーパーマリオ」がデザインされた九州新幹線の運行が始まり、７日、ＪＲ鹿児島中央駅（鹿児島市中央町）で出発式が行われた。博多―鹿児島中央駅間を結ぶ「つばめ」８００系がラッピングされ、マリオやルイージ、ピーチ姫などゲームのキャラクターが車体側面に描かれている。午前９時半頃に車両が同駅構内に入線して出発式が行われ、多くのファンや家族連れなどが集まった。同駅の杉谷昌紀駅長が「マリ