TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が8日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に2週間ぶりに出演。自身の番組欠席に対する視聴者やリスナーの心配の声に言及した。オープニングトークの中で、安住アナは前週の「日曜天国」、「情報7daysニュースキャスター」（土曜後10・00）を欠席したことに触れ、「私の働いているスタイルが皆さんもよく知っているということで、いろいろな