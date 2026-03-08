「1／3の純情な感情」などのヒット曲で知られるロックバンドSIAM SHADE（シャム・シェイド）のボーカル栄喜が8日、自身のブログを更新。2月17日に亡くなった、LUNA SEAの真矢さんの献花式に足を運んだことを報告した。栄喜は「真矢さんの献花式に行って来ました。今日は晴れていて、暖かいですね」と真矢さんの写真を添えてつづった。