ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表のタリク・スクバル投手（29）が現地時間7日、英国代表との1次ラウンド2戦目に先発登板。3回1失点という投球で今大会唯一の登板を終えた。スクバルは初回、1番イートンに試合開始第1球の高めフォーシームを狙われ、左中間スタンドに先頭打者アーチを被弾。いきなり先制点を与えたが、続く2番チザムJr.を3球で見逃し三振に仕留めるなど後続3人を打ち取った。2回表はわずか9