日本で野球の試合が行なわれる時、特別な視線を向けられるのが「4番打者」だ。打線の中心であり、勝負を決める存在と期待されている。第６回ワールド・ベースボール・クラシックで連覇を目指す侍ジャパンが初戦のチャイニーズ・タイペイ戦、つづく韓国戦で４番に起用したのが、メジャーリーガーの吉田正尚（レッドソックス）だった。侍ジャパンの４番として存在感を発揮する吉田正尚photo by Getty Images【吉田正尚を４番に