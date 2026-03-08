米国は英国に4回まで0に抑えられるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表は7日、英国戦を戦った。先発した最強エース左腕のタリク・スクーバル投手が初球を被弾するなど、4回まで劣勢の展開。「アメリカ代表はなかなか厳しい展開が多いっすね」「なんかアメリカイギリスに負けそう」と言った心配のコメントが寄せられた。まさかの展開だった昨季サイ・ヤング賞左腕の初球。94.8マイル（約152.6キロ）の直球を1番