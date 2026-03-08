広島は７日、マツダスタジアムで２０２６年度のホームランガールをお披露目した。今季は高間美緒さん（２０）、森上遥翔さん（２１）、上中美侑さん（２１）の大学生３人が務める。上中さんは「笑顔でスラィリーのぬいぐるみを渡したい」と意気込みを語った。ホームランガールは、主催試合で本塁打を放った選手に「ホームラン人形」を手渡したり、イベントの進行、地域イベントや球場内外のイベント出演などが主な仕事となる