◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国―英国（７日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）米国の左腕エースのスクバル（タイガース）が英国戦で先発。初球を英国１番イートン（Ｒソックス）に左中間へ本塁打され、３回１失点で降板した。打球は左中間へ飛び、跳ね返ってフィールドに戻った。当初は二塁打の判定だったが、再確認するとフェンス上端を示す黄色いラインの上にあるフェンスで跳ね返っていたことが確認され、