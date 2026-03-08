◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）大相撲の追手風親方（元幕内・大翔山）が３場所ぶりに職務に復帰し、館内でチケットのもぎり業務を担当した。追手風親方によると、昨年９月の秋場所序盤に肺血症のため入院し、手術を受けた。その後、入院生活は長期に及び、２月中旬に退院。その間に胆のうなど５度の手術を受けたという。度重なる手術については「大丈夫です。寝てるだけなんで」とサラリと話したが、退