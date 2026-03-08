弟子の伯乃富士に暴力を振るったことが明らかになった伊勢ヶ濱親方（元横綱・照ノ富士）だが、春場所は休場となることが決まった。場所前に開かれた日本相撲協会の理事会において、場所後の正式な処分発表までの暫定措置として発表された。この措置を受け、若手親方のひとりは驚きを口にする。【写真】盛り上がりを見せた本場所の土俵。そこに花を添える「溜席の着物美人」の姿も「春場所中の館内警備など親方としての職務をさせ