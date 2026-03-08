被害件数が増え続けている特殊詐欺。SNS上の甘い言葉で募集される「闇バイト」により"実行役"が犯罪に加担するハードルは下がっており、2025年の被害額は1414億円と過去最高にのぼった。【写真】中高生含む100人の身分証入り“自撮り写真”を送らせていたA。刑務所内で記していた直筆の「反省ノート」「私は闇バイトの実行役を募る"リクルーター"として、100人近くの実行役を採用し、2022年に懲役2年の実刑判決を受けました」--