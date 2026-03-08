あなたは読めますか？突然ですが、「出不精」という漢字読めますか？日常会話でもよく使われる言葉ですが、漢字で書かれていると、パッと読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「でぶしょう」でした！出不精とは、外出することを面倒に感じて、家の中にばかりいる性質や、そのような人のことを意味します。例文としては、休日の過ごし方について「私はもともと出不精なので、週末は一歩も外に出ないことが多い