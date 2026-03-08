あなたは読めますか？突然ですが、「鑿」という漢字読めますか？非常に画数が多く複雑な漢字ですが、大工道具の一つとして、日本人には古くから馴染みのある言葉です。気になる正解は……「のみ」でした！この漢字は、木材や石材、金属などに穴を掘ったり、削ったりするために使われる道具を意味します。鋼の刃に柄がついた形状をしており、槌で叩いて細かな加工を行うための重要な工具です。例文としては、職人が鋭い鑿を使って木