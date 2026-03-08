3月9日は「さけるチーズの日」。2024年3月9日に“さ・く”の語呂合わせで制定された。雪印メグミルクのロングセラー商品である同商品は、24年に過去最高売上を記録するなど、1980年の誕生から46年経った今でも、多くの人気を集めている。そのままさいて食べるのが醍醐味の同商品だが、実はアレンジ方法も豊富。「焼く」「凍らせる」などひと手間加えることで、普段とは異なる味わいを楽しむことができる。【写真】おつまみに最適