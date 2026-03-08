TBS系『サンデー・ジャポン』（毎週日曜前9：54）が8日に生放送され、ワールドベースボールクラシック（WBC）の選手紹介について、訂正する場面があった。【動画】決定的瞬間！大谷翔平、WBC初戦から衝撃の満塁ホームラン台湾（チャイニーズ・タイペイ）戦で登板した投手の山本由伸について、VTRで「去年ワールドシリーズで2勝をあげ、さらに第7戦で中0日の神リリーフで世界一に貢献したMVP男」と説明。これについて、スタ