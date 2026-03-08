将来どれくらい年金が受け取れるかどうかは、毎年誕生月に届く「ねんきん定期便」で確認することができます。しかし、その見込額に表示されている額がそのまま受け取れるかというと、そうとは限りません。特に、定年後も働き続けている場合、増額幅が大幅に少なくなるケースも……。66歳会社員の事例をもとに、“年金ルールの落とし穴”をみていきましょう。年金繰下げ受給を希望する66歳男性サラリーマンAさんは、昨年65歳で定年