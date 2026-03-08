みなさんは、「愛車を長く大切に乗り続けていそうな有名人」といわれたら誰を思い浮かべますか。アクサ損害保険株式会社（東京都台東区）が実施した「47都道府県 ドライバー節約意識調査2026」によると、「所ジョージ」さんが1位となりました。では、エコドライブ（省燃費運転）が上手そうな有名人は誰が1位だったのでしょうか。【写真】「愛車を長く大切に乗り続けていそうな有名人」1位の所ジョージさん調査は、自家用車保有者で