子どもの友達関係のトラブルはママたちを悩ませるものですよね。それがわが子と友達の関係だけではなく、ときには大人と子どもの関係に及ぶことも。先日ママスタコミュニティには「対処法を教えて。子どもの同級生が無視してくる」というタイトルで、小学2年生の娘さんを持つママからこんな相談がありました。相談内容は、娘さんの同級生に投稿者さんが無視されたとのこと。その子とは習い事のお迎えで週に一回会うそうですが、そ