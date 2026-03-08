学校が終わった放課後に、子どもが友達と遊ぶこともあるでしょう。でも学校によっては帰宅する時間が決められていて、それを守るのは大前提になってきますよね。子どもはもっと遊びたいと思うでしょうが、ルール優先。それでも門限を守れない子もいるようで、ママスタコミュニティのあるママからこんな相談がありました。『放課後遊びに行っても、冬季は4時半までに家に帰るように学校から言われている。でも、5時を過ぎても帰って