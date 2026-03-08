二〇二三年から二四年にかけて『青春と読書』に連載され、昨年集英社文庫として刊行された関口尚さんの『芭蕉はがまんできないおくのほそ道随行記』が、二〇二五年度の「WEB本の雑誌北上次郎オリジナル文庫大賞」を受賞しました！これを記念して、集英社文庫編集部でおこなわれた俳人・小澤實さんとの対談の冒頭より一部をご紹介します。構成＝砂田明子／撮影＝織田桂子 「閉じていない」俳句に魅せられて ──（進行役：