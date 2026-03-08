M-1グランプリやキングオブコントで準決勝進出経験もある実力派お笑いコンビ「アップダウン」。近年は「特攻隊」「原爆」「北方領土」といった重い社会テーマを「笑い」を入れて伝える活動を続けている。 【写真】特攻隊を題材にした二人芝居「桜の下で君と」の舞台の様子 2025年には広島市内の中学校で「原爆体験伝承漫才」を上演。戦争を知らない世代が笑いを通じて被爆体験に触れる新しい試みだった。同年には、戦後80