今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【日帰り旅行祭N 2026】双葉湊音 世界を釣る『オホーツク氷上ワカサギ釣り!!!』※オホ旅番外編【VOICEROID旅行】』というアムチョムさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）日帰り旅行祭N 2026 参加動画です！！ 釣りって青春だよなぁぁ？！﻿網走湖へワカサギ釣りにやって来た投稿者のアムチョムさん。網走湖はオホーツクのワカサギ界隈のメッカなので楽し