＜ブルーベイLPGA最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。今季初戦の渋野日向が日本時間午前10時34分に1番パー4からティオフ。パーで滑り出している。【写真】原英莉花にほっぺをツンツンされるシブコティショットはフェアウェイ左へ。右奥のピンに対して放った2打目はわずかにグリーンからこぼれたが、アプローチを寄せてパー発進となった。昨年覇