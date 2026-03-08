◇名古屋ウィメンズマラソン（2026年3月8日バンテリンDナゴヤ発着の42・195キロ）今秋の愛知・名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた名古屋ウィメンズが8日に行われた。30キロ過ぎには、第1集団はシェイラ・チェプキルイ（ケニア）、アイナレム・デスタ（エチオピア）に加え、加世田梨花（ダイハツ）、佐藤早也伽（積水化学）の4人となった。35キロまで4人で併走。激しい優勝争いを演じている。25キロでペースメーカーが