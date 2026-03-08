元お笑いコンビ・尼神インターの誠子さんが、自身のSNSを更新。最新ショットを公開しました。 【写真を見る】【 元・尼神インター・誠子 】様々な衣装ショットにファン反響「素敵な笑顔ですね〜♥」「多彩な才能が笑顔と信念に溢れてるわ」誠子さんは「愛をこめてつくりました。」「CHACOさんとのコラボアクセサリー大好きなひとや風景、色を想いながら。」と綴ると、ネックレスやピアス・イヤリングなどのアク