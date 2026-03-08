8日朝、東京・大田区の国道で車両4台が絡む事故があり、1人が死亡、2人がケガをしました。警視庁によりますと、午前8時すぎ、大田区仲六郷の第一京浜で乗用車が前を走るワンボックスカーに追突したあと、反対車線に飛び出し、引っ越し業者のトラックに正面衝突しました。さらに追突されたはずみでワンボックスカーも対向車線のバイクに衝突し、あわせて4台が絡む事故となりました。最初の追突事故を起こした乗用車の運転手の男性が