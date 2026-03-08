「昨年3月、自宅でトイレに行こうと思ったら転倒して右の大腿骨を骨折したんです。救急車で大学病院に運ばれて2週間の緊急入院。その影響で抗がん剤の治療計画が延びてしまいました。抗がん剤の効果が薄れてしまい、腫瘍マーカーの数値がどんどん上がっていって、昨年11月はじめに主治医から“がんが転移し始めた”“このままでは厳しい”と言われて……。だから初めて、遺言を残すことにしたんです」神妙な表情で本誌にそう語るの