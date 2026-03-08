新年度に合わせた番組改編が実施される4月期に向け、3月4日に日本テレビが「2026年4月期改編説明会」を開催した。同局は、有働由美子（56）と松下洸平（39）がMCを務める音楽番組『with MUSIC』と、King＆Princeが出演する経済バラエティ『キントレ』の放送終了を発表。日テレといえば、先日2月20日に『ニノさん』のレギュラー放送が最終回を迎えたばかりで、人気番組の終了が相次いでいる。新番組への期待が高まる一方、長年親し