「昨年夏、スーパー戦隊シリーズ放送開始50周年、『超力戦隊オーレンジャー』30周年という節目で、レッドの宍戸（マサル）君などメンバーが集まったイベントがあったんです。多くのファンに愛されていることを実感していたので、報道で『戦隊シリーズが終わる』と聞いたときはびっくりしました」こう語るのは、さとう珠緒さん（53）だ。今年2月に休止したスーパー戦隊シリーズは、自身のキャリアに大きな影響を与えたと振り返る。