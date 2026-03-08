※記事内には、性暴力の被害に関する詳細な描写があります。フラッシュバック等の症状がある方はご注意ください。演技指導を名目に女性2人に対して性的暴行を加えたとして、準強姦罪に問われていた映画監督の榊英雄被告（55）に対し、東京地裁は3月6日、懲役8年（求刑10年）の実刑判決を言い渡した。起訴内容によると、’15年3月、20代の女性に性行為を強要。また’16年7〜9月にかけて、別の20代女性に対しても同様の行為を迫った