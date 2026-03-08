弥生賞の買ってはいけない馬券 【当日440キロ未満と520キロ以上】 当日の馬体重が440キロ未満だった馬は［0・0・0・7］、また当日が520キロ以上だった馬も［0・0・0・5］と結果が出ていない。 前者は単純な力量不足か。 後者は中山１周競馬が不適なのかも。 弥生賞過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2026年度版』