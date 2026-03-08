【WBC】オーストラリア代表を徹底解剖 【注目選手】日本の脅威となるキープレイヤー 侍ジャパンが最も警戒すべき選手は、2024年MLBドラフトで全体1位指名を受けた内野手トラビス・バザーナだ。 圧倒的なバットスピードと高い盗塁技術を兼ね備えた彼の出塁は、失点に直結する危険性を秘めている。 また、シカゴ・ホワイトソックスに所属する現役メジャーリーガーのカー