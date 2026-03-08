◆名古屋ウィメンズマラソン（８日、バンテリンドームナゴヤ発着＝４２・１９５キロ）定刻の午前９時１０分にスタート。風が強く吹く厳しい状況で有力選手は一人、また一人と脱落していく。３０キロ通過で先頭集団は５人。日本勢は昨年の東京世界陸上代表の佐藤早也伽（積水化学）、２３年ブダペスト世界陸上代表の加世田梨花（ダイハツ）、大森菜月（ダイハツ）が食らいついている。２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「マラ