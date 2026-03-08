アマチュアボクシングで４９戦４９勝（３３ＲＳＣ）無敗を誇り世界ユース、全日本選手権など９冠を達成した“ＴＨＥＫＩＮＧ”藤木勇我（１８）＝大橋＝が、４月１３日に東京・後楽園ホールで開催される「ＬｅｍｉｎｏＢＯＸＩＮＧフェニックスバトル１５４」内でＢ級（６回戦）の公開プロテストを受験し、日本ユース・ライト級王者の橋本舞孔（むく、２０）＝ＤＡＮＧＡＮ＝とスパーリングを行うことが来まった。８日、大