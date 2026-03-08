２月１７日に亡くなったロックバンド「ＬＵＮＡＳＥＡ」真矢さん（享年５６）への献花式が８日、神奈川・横浜市のぴあアリーナＭＭで行われた。会場周辺には開始時刻の午前１１時より前から多くのファンが集まり、１０時頃には隣接する駐車場が満車になった。１人で来る人から家族連れまで多く見られ、同２０分頃には列が進み始め、４０分頃には会場の扉が開いていた。会場前には真矢さんの写真が写るデジタルサイネージも