「男の勲章」などのヒット曲で歌手としても知られるタレントの嶋大輔（61）が、ドラマでデビューしてから2026年で45周年を迎える。デビューのきっかけはスカウトとされるが、実際には揉め事を起こした末の出来事だったという。自らを「無気力世代だった」としながらも、芸能界に入り、「横浜銀蝿一家」として全力で突っ走ってきたその年月を振り返り、今また「銀蝿一家」を盛り上げようとしている。（全2回の第1回）＊＊＊【写真