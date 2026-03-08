◇第6回WBC1次ラウンドC組台湾 ― 韓国（2026年3月8日東京D）台湾は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組最終戦で韓国と対戦する。ここまで1勝2敗で、準々決勝進出には韓国に勝つことが絶対条件となる。昨季パイレーツでメジャーデビューを果たしたレッドソックスの鄭宗哲（テイ・ソウテツ）内野手が試合前に会見。前夜に日本と熱戦を繰り広げた韓国について「印象深い試合だった。韓国は実力