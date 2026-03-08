元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が7日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演し、「谷間NG」と明かした。昨年3月末にNHKを退局し、ホリプロ所属となった中川。「フリーになってよかったこと」を発表することになり、その1つとして「衣装」を挙げた。「NHKは雑情報になり得るものを身につけないとかある。だからフリーになったらミニスカートとか、ノースリーブとか多