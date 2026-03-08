現新３人による争いとなった石川県知事選は、８日午前７時から投票が始まった。午前１０時発表の投票率（推定）は４・０７％で、前回より３・３２ポイント低い。立候補しているのは届け出順に、いずれも無所属で、新人で前金沢市長の山野之義氏（６３）、再選を目指す現職の馳浩氏（６４）（自民・維新推薦）、新人で元ボランティア団体事務局長の黒梅明氏（７８）（共産推薦）。２０２４年の能登半島地震後初めての知事選と