ロイター通信は8日、ノルウェー首都オスロの米国大使館付近で同日午前1時ごろに爆発音がしたと伝えた。警察当局の話としている。原因などは不明。警察当局によると、大使館からけが人の報告は受けていないという。ロイターによると、目撃者は地元紙に「大使館付近で煙が上がっていた」と話した。（共同）