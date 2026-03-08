俳優の鈴木亮平が主演するTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）の第8話（3月15日放送）に、トラウデン直美とみなみかわがゲスト出演することが発表された。第7話から物語は第2章へ突入し、主人公・早瀬の復讐と事件の真相が大きく動き出す。【写真多数】鈴木亮平、戸田恵梨香、黒木メイサら…豪華キャストを紹介！同作は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、警視庁の悪徳刑事の顔となって再起動（リブート