外務省の支援による中東からの日本人の退避が進んでいます。さきほど、オマーンからのチャーター機が日本に向けて出発しました。外務省によりますと日本時間8日午前10時半すぎ、政府のチャーター機がオマーンの首都マスカットから成田空港に向けて出発しました。これには日本時間8日未明にUAE＝アラブ首長国連邦のドバイやアブダビから陸路で退避した日本人とその家族やオマーン滞在の日本人なども合わせて百数十人が乗っていると