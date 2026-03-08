本日3月8日（日）深夜のスポーツドキュメンタリー『GET SPORTS』では、昨季2年連続2位に終わり、今季は「ダントツ」でのリーグ優勝を宣言した北海道日本ハムファイターズ・新庄剛志監督を迎え、南原清隆とのスペシャル対談が放送される。2025年の覇者・福岡ソフトバンクホークスに対する想いから、「開幕4番候補」の郡司裕也ら各選手への期待、優勝の鍵を握る今季の打順を大胆発表と、独自の新庄語録がこれでもかと飛び出す独占イ