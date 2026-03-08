リニア中央新幹線の始発駅としてアップデートが続く品川駅高輪口エリア。その先駆けとなる次世代型オフィスビル「Ave.Takanawa（アベニュータカナワ）」が、2026年3月2日に開業しました。品川駅西側の国道15号線沿いを歩いていて目を惹くのは、象徴的な「大階段」の目立つ外観と、そこに繋がる全フロアに備えられた「屋外バルコニー」。単なるビジネス拠点に留まらず、1階には人気ベーカリー「THE CITY BAKERY」やイベントスペース