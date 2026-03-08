デトロイト・ピストンズ vs ブルックリン・ネッツ日付：2026年3月8日（日）開催地：リトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）最終スコア：デトロイト・ピストンズ 105 - 107 ブルックリン・ネッツ NBAのデトロイト・ピストンズ対ブルックリン・ネッツがリトル・シーザーズ・アリーナ（Detroit）で行われた。 第1クォーターはデトロイト・ピストンズがリードし32-19で