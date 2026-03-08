女神降臨で話題だ。３月７日に開催されたJ２・J３百年構想リーグの第５節で、ベガルタ仙台は湘南ベルマーレとホームで対戦。23分に小林心が先制点を奪った後、土壇場の83分にアルトゥール・シルバに同点弾を浴びたものの、１−１で突入したPK戦を４−２で制し、見事に開幕５連勝を達成した。この一戦の始球式を、福島県いわき市出身の女優・モデルで、ベガルタMF松井蓮之（れんじ）を弟に持つ松井愛莉さんが担当した。高校