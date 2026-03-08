緊迫した勝負が一瞬にして崩れ去った。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式韓国は3月7日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンド・プールC第2戦で日本に6-8で敗れた。一進一退の接戦を繰り広げ、6回まで5-5の均衡を保ったが、7回にガラガラと崩れてしまった。韓国の先発コ・ヨンピョは1点リードの3回、大谷翔平と鈴木誠也に本塁打を浴びて3-4と逆転を許した。韓国ベンチはコ・ヨンピョに代えてチョ・