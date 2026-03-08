車両の自動運転を手掛ける中国企業の多くは、2026年には海外進出を重視する戦略を採用していた。しかし、中東では情勢悪化に伴い、中国の無人配送車関連でトップ企業である新石器無人車が主導して進めてきたビジネスに「急ブレーキ」がかかることになった。中国メディアの観察者が伝えた。新石器は5日、取材に対して、現地情勢の悪化により無人配送の商業化運営は「一時停止ボタン」を押すことを余儀なくされたと説明した。新石器