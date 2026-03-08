◇第6回WBC1次ラウンドB組米国─英国（2026年3月7日テキサス州ヒューストン）2年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたタイガースのタリク・スクバル投手（29）が米国代表として、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組、イギリス戦に先発。3回、41球を投げ2安打1失点だった。立ち上がり、1番・イートンに初球の高め直球を狙われ、先頭打者アーチを浴びる波乱の幕開けとなった。それで